ДТП в Билясуваре, есть пострадавшие

В Билясуварском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на части автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через территорию района.

Направляющийся в Баку автомобиль внезапно потеряв управление перевернулся на обочине дороги. В результате пострадали жительницы Баку - Тарвердиева Егяна Рафиг гызы (1962) и Алиева Севиндж Маис гызы (1984). С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.

Ранее в Гяндже произошло тяжелое ДТП.