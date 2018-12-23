В центре Баку ограничено движение

В Баку на улице А.Бакиханова образовалась пробка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Это связано с ремонтными работами на пересечении улицДж. Гаджибейли и А. Бакиханова.

Сообщается, что из-за ремонтных работ ограничего движение в направлении улицы Дж.Гаджибейли от пересечения улиц Р.Бехбудова и А.Бакиханова.