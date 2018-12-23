В центре Баку ограничено движение

23 декабря 2018 21:29

В Баку на улице А.Бакиханова образовалась пробка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Это связано с ремонтными работами на пересечении улицДж. Гаджибейли и А. Бакиханова.

Сообщается, что из-за ремонтных работ ограничего движение в направлении улицы Дж.Гаджибейли от пересечения улиц Р.Бехбудова и А.Бакиханова.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az