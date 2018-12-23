Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие
23 декабря 2018 21:49 231
На трассе Евлах-Барда произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщает Report, атвомобиль марки "ВАЗ-2107" врезался в бетонное ограждение на части трассы, пролегающей через Евлах.
В результате, два человека получили тяжелые телесные травмы. Раненые помещены в больницу. В настоящее время устанавливаются их личности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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