Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие

23 декабря 2018 21:49

На трассе Евлах-Барда произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает Report, атвомобиль марки "ВАЗ-2107" врезался в бетонное ограждение на части трассы, пролегающей через Евлах.

В результате, два человека получили тяжелые телесные травмы. Раненые помещены в больницу. В настоящее время устанавливаются их личности.

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