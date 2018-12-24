Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть погибший и пострадавшие - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия в Лянкяране один человек погиб, один получил ранения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован на лянкяранском участке шоссе Лянкяран-Борадигях.

В плотном тумане автомобиль марки ВАЗ-2106 с государственным регистрационным номером "42 BS 578" столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-2107 с государственным регистрационным номером "42 BO 227". В результате водитель ВАЗ-2106 житель села Хавзава Лянкяранского района Аллахверди Сурет оглу Имамалиев 1961 г.р. погиб на месте происшествия.

Водитель ВАЗ-2107 Равин Шукюров и пассажирка автомобиля ВАЗ-2106, жительница села Хавзава Тарана Тагиева, 1971 г.р. с различными телесными повреждениями были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту продолжается расследование.