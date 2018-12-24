В Баку состоится грандиозный салют

24 декабря 2018 12:03

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года 31 декабря в полночь на Приморском национальном бульваре состоится грандиозный салют. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ИВ Баку.

В сообщении говорится, что по случаю праздничных торжеств на площади "Азадлыг" установлена самая большая елка в Баку.

Также празднично украшена территория самого бульвара, парки, установлены новогодние елки, на деревьях развешаны гирлянды, установлены различные новогодние атрибуты и символы, фигуры сказочных персонажей, в различных местах города организованы праздничные ярмарки.

Исполнительная власть города Баку приглашает жителей и гостей города на бульвар к башне с часами лицезреть праздничный фейерверк.

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