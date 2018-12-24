Азербайджанские студенты основали «Клуб защиты животных» - ФОТО

21 декабря в Rotunda Jazz Club состоялся благотворительный концерт, организованный "Клубом защиты животных", созданным студентами Азербайджано-французского университета при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

Действующий с февраля этого года Клуб провел огромное число акций по кормлению бездомных животных, спасению больных и раненных животных с улиц, их лечению и поиску приюта для них. Данный концерт стал еще одной подобной акцией, которая была нацелена на привлечение внимания к этой теме общественности и сбор средств за счет благотворительной ярмарки ручных изделий студентов, проходившей в фойе концертного салона.

Специальными гостями мероприятия стали посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез, заведующий кафедрой Метрологии и Стандартизации Азербайджанского технического университета, профессор Эльчин Искендерзаде и др.

Известная музыкальная группа Дианы Гаджиевой - DiHaj также приняла участие в мероприятии, порадовав гостей вечера ярким выступлением. Кроме этого с музыкальными и танцевальными номерами выступили и студенты различных университетов.

На мероприятие были приведены собаки Нед и Бетс, когда-то спасенные студентами.

Посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез в беседе с Day.Az отметила, что уникальная инициатива студентов Азербайджано-французского университета "Клуб зашиты животных" уже объединяет все больше представителей различных образовательных учреждений Баку.

"Я счастлива осознавать, что молодежь Азербайджана, получающая образование в самых престижных университетах страны, помимо всего остального, думает также и о животных, о сохранении природы. Меня это очень радует, потому что эта тема является очень важной и потому актуальной в сегодняшнем мире. Речь, в первую очередь, идет об окружающей среде, и это касается каждого из нас, проживающего на территории Азербайджана, и всего мира, поскольку индустрия и прогресс имеют определенное воздействие на развитие окружающей среды", - сказала посол и поздравила всех студентов, выразив свою поддержку их полезной инициативе.

Аурелия Бушез подчеркнула, что наш долг заботиться о живых существах и о природе.

Ф. Агаларова