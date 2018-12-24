В этом районе Баку сегодня не будет воды

В связи с подключением нового магистрального водопроводу к сети, в Хатаинском районе Баку сегодня временами не будет воды.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу". Перебои в подаче питьевой воды будут иметь место на улицах Сейид Азима Ширвани, Гачаг Наби, Неаполь, генерала Шихлинского, Сараево, Мазахира Рустамова, Мухаммеда Хади, Джаваншира и ряде других улиц.

ОАО "Азерсу" приносит извинения абонентам за временные неудобства.

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