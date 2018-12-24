Тяжелое ДТП в Баку: погибла женщина, много раненых
24 декабря 2018 15:04 467
В Баку произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, авария зарегистрирована в поселке Рамана Сабунчинского района.
23 декабря около 14:00 житель Баку Субхан Мамедов потерял управление за рулем автомобиля марки NAZ Lifan, в результате чего машина перевернулась.
Пострадавший водитель и 5 пассажиров помещены в больницу. От полученных травм свекровь С.Мамедова М.Исмаилова скончалась в медицинском учреждении.
Сабунчинское РУП ведет расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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