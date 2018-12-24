Тяжелое ДТП в Баку: погибла женщина, много раненых

24 декабря 2018 15:04

В Баку произошло тяжелое ДТП. 

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, авария зарегистрирована в поселке Рамана Сабунчинского района.

23 декабря около 14:00 житель Баку Субхан Мамедов потерял управление за рулем автомобиля марки NAZ Lifan, в результате чего машина перевернулась. 

Пострадавший водитель и 5 пассажиров помещены в больницу. От  полученных травм свекровь С.Мамедова М.Исмаилова скончалась в медицинском учреждении. 

Сабунчинское РУП ведет расследование. 

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