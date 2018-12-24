Необыкновенная красота Баку в репортаже телеканала "Россия-24" - ВИДЕО

Российский телеканал "Россия-24" показал в прямом эфире репортаж из Баку. Автор специального репортажа под названием "Мерси, Баку!" Мария Гладких в небольшом по протяженности ролике постаралась рассказать о прекрасной столице Азербайджана, невероятном бакинском бульваре и потрясающей азербайджанской кухне.

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