В Гяндже при поддержке Турции открыта университетская библиотека

В Азербайджане открылась библиотека имени Нури паши, сообщают турецкие СМИ в понедельник. Библиотека была создана при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации в Гяндже, передает Day.Az со ссылкой на rusturkey.com.

Новая библиотека, открытая в здании Гянджинского Государственного Университета будет носить имя легендарного командующего Кавказской исламской армии Нури паши, освободившего в 1918 году страну от дашнаков и большевиков, говорится в сообщении.

В церемонии открытия библиотеки, созданной во втором по величине городе Азербайджана при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA), приняли участие посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, глава исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, генконсул Турции в Гяндже Зеки Озтюрк, координатор TİKA в Баку Теоман Тирьяки, ректор Гянджинского государственного университета профессор Юсиф Юсифов, ученые и студенты.

В фонде новой библиотеки вуза собраны уже 20 тысяч книг. Читальный зал оборудован мебелью по линии TİKA. Агентство также подарило библиотеке около 1000 книг на турецком языке.

В Гянджинском государственном университете на сегодняшний день обучаются около 6 тыс. студентов.

Напомним, турецкое агентство TİKA проводит деятельность в Азербайджане с 1993 года и именно Азербайджан находится в числе лидеров стран, которым Турция оказывает поддержку в развитии.