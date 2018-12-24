Встреча выпускников Бакинской Государственной консерватории в Израиле - ФОТО

Встреча выпускников Бакинской Государственной консерватории состоялась в Израиле. Вечер организовала международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" совместно с Координационным советом общественных организаций соотечественников (КСООС) в Израиле и при поддержке Российского культурного центра (РКЦ) и кондитерской компании "Натали", передает Day.Az со ссылкой пресс-службу "АзИз". В нарядно убранном зале в этот вечер собрались выходцы из Азербайджана из самых разных уголков Израиля.



Открывая вечер директор Азербайджанского культурного центра при ассоциации "АзИз" Егяна Сальман горячо поблагодарила руководство РКЦ во главе с Денисом Пархомчуком за любезно предоставленную возможность собраться в Русском доме, отметив при этом, что Россию и Азербайджан связывает общая история и культура, а русский язык является средством общения всех народов постсоветского пространства, где бы они ни проживали.



С приветственной речью и поздравлениями к присутствующим обратился генеральный директор ассоциации "АзИз" Лев Спивак. "...Пользуясь случаем хочу поздравить всех собравшихся с наступающими праздниками, Новым Годом и Днём солидарности азербайджанцев всего мира, а так же лично Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения и пожелать Ильхаму Гейдаровичу, народам Азербайджана и Израиля и их друзьям во всем мире, и конечно всем собравшимся в зале здоровья, благополучия, процветания и мира" - сказал Л. Спивак



Председатель КСООС в Израиле, депутат Кнессета 17 и 19 созывов, Леонид Литинецкий, рассказал о своих необычайно светлых воспоминаниях о Баку, где он побывал весной этого года и от имени возглавляемой им организации выразил готовность поддерживать любые положительные идеи в области культурных и гуманитарных связей.



С воспоминаниями о годах учёбы и работы в Бакинской консерватории и об огромном значении консерватории в культурной жизни Азербайджана и в деле формирования высокопрофессиональных музыкантов и педагогов очень интересно рассказала ныне проживающая в Иерусалиме доцент Бакинской консерватории Лейла Абдуллаева.



Выпускник бакинской консерватории по классу виолончели Александр Бильмес в живой и интересной форме представил "консерваторские байки" и эпизоды из бакинской жизни прошлых лет, а также вспомнил своих педагогов и сокурсников.



Одна из самых "возрастных" выпускниц консерватории Раиса Лисицына рассказала о музыкальной жизни в Баку довоенных лет, а также упомянула великих педагогов и музыкантов, заложивших краеугольный камень бакинского Храма Культуры, воспитанники которого теперь "сеют разумное, доброе, вечное" во всех уголках земли.



С великолепной концертной программой выступил музыкальной коллектив "Дольче Вита" под управлением выпускницы Бакинской консерватории Веры Войханской. Солисты ансамбля Э. Брейтман, Е. Эдельштейн и В. Быховская исполнили для гостей вечера песни из репертуара Рашида Бейбутова, Муслима Магомаева, популярные эстрадные песни, а также песни на идиш.



Встреча выпускников бакинской консерватории в Израиле была "первой ласточкой" и обещает положить начало традиционным встречам израильских бакинцев самых разных профессий.