Сколько азербайджанских студентов получили образование за рубежом за счет государства
В настоящее время 535 азербайджанских студентов, в соответствии с межправительственными соглашениями, в рамках выделенной квоты получают образование за счет средств бюджета зарубежных стран. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство образования, передает Day.Az.
В рамках "Государственной программы по образованию в зарубежных странах азербайджанской молодежи в 2007-2015 годах" 3558 человек получили стипендии для получения образования в престижных вузах зарубежных стран.
В 2017-18 учебном году в Азербайджане по всем ступеням высшего образования обучались более шести тысяч иностранцев из 86 стран, что по сравнению с предыдущим учебным годом больше на 17 процентов.
За последние два года группы SABAH окончили 1572 студента, 37 процентов из них обучаются в магистратуре в Азербайджане, 17 процентов - за рубежом. Остальная часть приступила к трудовой деятельности по специальности.
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