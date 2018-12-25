Расширен штат сотрудников архитектурного заповедника "Ичеришехер"

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение "Об утверждении структуры и установлении числа работников Государственного управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин, передает Day.Az.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

В соответствии с решением, число сотрудников Управления увеличено с 415 до 430 штатных единиц.

Также, согласно этому решению, структура Управления дана в новой редакции:

1. Аппарат Государственного управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" (отделы и сектора)

2. Музейный центр "Ичеришехер"

3. Жилищно-коммунальная и ремонтная служба

4. Научно-производственная реставрационная мастерская

5. Научно-культурный центр

6. Театр марионеток

7. Дом-музей Таира Салахова

8. Творческий центр Магсуда Ибрагимбекова

9. Центр традиционного искусства.

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