Расширен штат сотрудников архитектурного заповедника "Ичеришехер"
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение "Об утверждении структуры и установлении числа работников Государственного управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин, передает Day.Az.
Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
В соответствии с решением, число сотрудников Управления увеличено с 415 до 430 штатных единиц.
Также, согласно этому решению, структура Управления дана в новой редакции:
1. Аппарат Государственного управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" (отделы и сектора)
2. Музейный центр "Ичеришехер"
3. Жилищно-коммунальная и ремонтная служба
4. Научно-производственная реставрационная мастерская
5. Научно-культурный центр
6. Театр марионеток
7. Дом-музей Таира Салахова
8. Творческий центр Магсуда Ибрагимбекова
9. Центр традиционного искусства.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Встреча выпускников Бакинской Государственной консерватории в Израиле - ФОТО
В Гяндже при поддержке Турции открыта университетская библиотека
Глава ИВ Баку о переносе промышленных предприятий за пределы столицы
-
24 Дек. 14:40 12 247
-
07:50 9 402
-
24 Дек. 21:53 5 781
-
24 Дек. 22:44 5 322
-
24 Дек. 17:59 5 025