В «Ичеришехер» созданы Центр традиционного искусства и Музейный центр

Для повышения эффективности работы Государственного управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в структуре управления создан Центр традиционного искусства. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин, передает Day.Az.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Также в структуре Государственного управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" создан Музейный центр.

Согласно решению, подписанному премьер-министром Новрузом Мамедовым, с целью повышения эффективности работы Государственного управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" на базе Государственного историко-архитектурного заповедника-музея "Дворцовый комплекс Ширваншахов", Музея истории "Ичеришехер" и Государственного историко-этнографического заповедника "Гала" создан Музейный центр "Ичеришехер".

Государственному управлению историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" поручено обеспечить расходы по содержанию Центра традиционного искусства и Музейного центра "Ичеришехер" в рамках средств, выделяемых Управлению из государственного бюджета страны.

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