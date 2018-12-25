В «Ичеришехер» созданы Центр традиционного искусства и Музейный центр
Для повышения эффективности работы Государственного управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в структуре управления создан Центр традиционного искусства. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин, передает Day.Az.
Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Также в структуре Государственного управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" создан Музейный центр.
Согласно решению, подписанному премьер-министром Новрузом Мамедовым, с целью повышения эффективности работы Государственного управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" на базе Государственного историко-архитектурного заповедника-музея "Дворцовый комплекс Ширваншахов", Музея истории "Ичеришехер" и Государственного историко-этнографического заповедника "Гала" создан Музейный центр "Ичеришехер".
Государственному управлению историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" поручено обеспечить расходы по содержанию Центра традиционного искусства и Музейного центра "Ичеришехер" в рамках средств, выделяемых Управлению из государственного бюджета страны.
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