Азербайджанский гипнотизер выбрал невесту на российском телеканале - ВИДЕО

Азербайджанский гипнотизер Иса Багиров, сын известной в России ясновидящей, экстрасенса, финалистки 8-го сезона "Битвы экстрасенсов" Галины Багировой, принял участие в передаче "Давай поженимся!" Первого канала (России), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Иса Багиров - 35 лет, гипнолог-менталист, телеведущий. Читает классическую литературу и соблюдает спортивный режим, мечтает о продолжении рода. Его возлюбленная обладала даром фантазирования и таила в себе обиды на несуществующие измены. Иса больше не готов к таким отношениям, в которых ему придется регулярно пользоваться своими профессиональными навыками, поэтому своей избранницей он видит искреннюю, открытую девушку, которая четко знает, чего она хочет от жизни", - отмечено на сайте телеканала.

В ходе передачи Иса Багиров продемонстрировал свои профессиональные способности, а также рассказал о том, какой видит свою будущую супругу.

За сердце молодого человека боролись три претендентки, и в итоге одной из них удалось покорить Ису Багирова.

Напомним, что Иса Багиров в качестве гипнолога принимал участие в шоу "Звезды под гипнозом" на Первом канале (Россия).

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