Какие отрасли все чаще выбирают азербайджанские женщины?

В Азербайджане растет число женщин, обучающихся в технической, инновационной, нефтяной промышленности и других сферах. Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на коллегии по итогам текущего года, сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

По словам председателя Госкомитета, проведенные исследования свидетельствуют, что женщины хотят работать в государственном секторе. Статистические данные также подтверждают то, что 30 процентов женщин работают в государственном, до 70 процентов - в частном секторе.

"Несмотря на то, что по умениям и знаниям женщины не отстают мужчин, они не представлены в государственном секторе на желаемом уровне. У нас есть такая практика, когда государственные структуры проводят экзамены по приему на работу только для женщин, в результате женщины бывают представлены больше в той или иной сфере. К примеру, в Государственном таможенном комитете во второй раз проводится такой экзамен, и уровень участия женщин в таможенных службах возрос до 20 процентов. Правда, несмотря на то, что это считается "позитивной дискриминацией", мы стараемся устранить эту разницу, и намереваемся проводить подобные экзаменационные тесты и в других госструктурах", - сказала Гусейнова.

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