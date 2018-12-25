Азербайджанскую модель семьи считают образцовой в мире

К сожалению, сегодня во многих странах семья теряет свою значимость как социальный институт, все реже создаются семьи.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова во время выступления на заседании коллегии, посвященной итогам текущего года.

По ее словам, за последние 53 года количество разводов в мире увеличилось в два раза, настолько же сократилось количество заключенных браков

"Экстремизм, насилие, военные конфликты, экономический кризис, социальная несправедливость представляют угрозу для будущего человечества. В итоге разрушаются семьи, деформируются национально-духовные ценности. Но на фоне всего этого институт семьи в Азербайджане сохраняется, люди живут в условиях безопасности, дружбы, толерантности. Теперь все страны и народы мира признают азербайджанскую модель семьи и культурной толерантности", - отметила Гусейнова.

Председатель госкомитета также сказала, что правительство страны регулярно проводит необходимые мероприятия для повышения социального благополучия семей.

Гусейнова добавила, что сегодня в Азербайджане более двух миллионов ста тысяч семей, есть сотни семей, которые проживают вместе в браке на протяжении 25, 50, 60 и более лет.

"Но стоит отметить, что многие проблемы все еще не теряют своей актуальности. Мы изучаем, какие риски существуют в семьях, что мы можем предпринять для того, чтобы устранить эти негативные тенденции", - сказала председатель госкомитета.

Гусейнова отметила, что в первую очередь одним из важных вопросов является повышение ответственности родителей в семье.

По ее словам, одной из поставленных задач является создание института семейного психолога для своевременного решения проблем, возникших в семье.

Председатель госкомитета считает, что в пропаганде семейных ценностей большая работа ложится на СМИ, в частности телевидение.

"К сожалению, во многих случаях в социально-бытовых программах демонстрируются лишь негативные стороны общества, хотя у нас есть большое количество образцовых семей", - сказала Гусейнова.

Гусейнова добавила, что члены семьи проводят все больше времени в виртуальном пространстве, что отдаляет их друг от друга.

"В особенности это оказывает отрицательное воздействие на подрастающую молодежь, на ее психику, приводит к зависимости. Поэтому мы должны защищать наших детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию. Для этого мы проводим встречи с родителями и детьми, информируем о положительном и отрицательном воздействии технологий. В то же время реализуется проект "Всей семьей в библиотеку" для того, чтобы укрепить общение между членами семьи. Это также увеличивает интерес наших детей к книгам, чтению, а также увеличивает привязанность между членами семьи", - добавила Гусейнова.

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