Азербайджан примет серьезные меры против продажи допинга

Со следующего года в Азербайджане в отношении спортивных центров, незаконно продающих допинг, будут приняты серьезные меры.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник сказала директор Национального антидопингового агентства Азербайджана Шафаг Гусейнли на пресс-конференции, посвященной итогам года.

Гусейнли отметила, что дело дошло до того, что эти незаконные действия пропагандируются в соцсетях и на телеканалах.

"Эти противоправные действия могут иметь серьезные негативные последствия для здоровья молодежи. Поэтому со следующего года агентство совместно с правоохранительными органами будет принимать серьезные меры против спортзалов, где незаконно продается допинг", - сказала Гусейнли.

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