Азербайджан примет серьезные меры против продажи допинга

25 декабря 2018 16:32

Со следующего года в Азербайджане в отношении спортивных центров, незаконно продающих допинг, будут приняты серьезные меры.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник сказала директор Национального антидопингового агентства Азербайджана Шафаг Гусейнли на пресс-конференции, посвященной итогам года.

Гусейнли отметила, что дело дошло до того, что эти незаконные действия пропагандируются в соцсетях и на телеканалах.

"Эти противоправные действия могут иметь серьезные негативные последствия для здоровья молодежи. Поэтому со следующего года агентство совместно с правоохранительными органами будет принимать серьезные меры против спортзалов, где незаконно продается допинг", - сказала Гусейнли.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az