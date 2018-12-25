На одной из станций бакинского метро сняли эскалаторы

На станции метро "Хатаи" в Баку завершен демонтаж трех старых эскалаторов, завершивших 50-летний срок эксплуатации. Об этом, как передает Day.Az, во вторник сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"Но это не означает, что работы, связанные со старыми эскалаторами, завершены, и начнется установка новых эскалаторов. Далее предстоит осуществить снос старого и подготовить новый фундамент под эскалаторы, и эта работа будет завершена в будущем месяце", - отметил Мамедов.

В пресс-службе ЗАО сообщили, что вместо трех демонтированных эскалаторов будет установлено четыре эскалатора. Станция метро "Хатаи" глубокого залегания, имеет один вход-выход, поэтому установка четырех эскалаторов позволит усилить безопасность и удобное передвижение граждан.

Мамедов добавил, что параллельно с заменой эскалаторов продолжались работы по капитальному ремонту и реконструкции станции. Наряду с этим идут работы по капитальному ремонту первого основного пути станции, а также успешно проводится капремонт и реконструкция второго пути "Хатаи-Джафар Джаббарлы".

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