В бакинском метро умер человек - ФОТО

25 декабря 2018 17:34

На станции "28 мая" бакинского метро умер человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, сегодня на станции у мужчины в ворзрасте примерно 65-70 лет случился сердечный приступ, и он потерял сознание.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи ничем не смогла помочь - мужчина был уже мертв. 

Глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов подтвердил Trend указанный факт.

"Данный инцидент произошел сегодня в 16:25 на станции метро "28 мая"", - сообщил Мамедов.

По его словам, была установлена личность мужчины. Им оказался житель Баку Назим Ахмедов, 1940 года рождения.

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