Очердное достижение команды Балаша Касумова - ФОТО - ВИДЕО

В финале игры года по "Что? Где? Когда?" Первого канала России команда обладателя "Бриллиантовой совы" и "Хрустальной совы", обладателя звания "Лучший капитан клуба", генерального директора Общественного телевидения Азербайджана Балаша Касумова проиграла телезрителям со счетом 5:6, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В состав команды Балаша Касумова входят обладатели Хрустальной Совы - Юлия Лазарева, Дмитрий Авдеенко и Елизавета Овдеенко из Москвы, Михаил Скипский из Санкт-Петербурга и Эльман Талыбов из Баку.

Однако, Елизавета Овдеенко стала первой женщиной, которая получила орден магистра "Что? Где? Когда?". Причиной такого решения ведущего игр клуба Бориса Крюка стала яркая игра Овдеенко на протяжении многих лет. Помимо звания магистра ей вручили награду за самый яркий ответ года.

В последний раз медаль магистра вручалась 10 лет назад. Тогда её обладателем стал Андрей Козлов, магистрами также становились - Александр Друзь (1995 год), Максим Поташев (2000 год) и Виктор Сиднев (2005 год) и Андрей Козлов (2008 год).

Интересно, что по итогам финала игрок команды - азербайджанский знаток Эльман Талыбов получил "Хрустальный атом", став лучшим знатоком по версии спонсора "Что? Где? Когда?" корпорации Росатом.

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