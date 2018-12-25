Азербайджан вводит новый штраф - ДО 1000 AZN

В Азербайджане в отношении лиц, не предоставивших краткую таможенную декларацию, будут применяться штрафы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос нашел отражение в изменениях, предлагаемых к Кодексу об административных правонарушениях.

Изменение предусматривает предоставление в электронной форме краткой декларации перед осуществлением поставки на таможенную территорию товаров.

Согласно предлагаемому изменению, что в случаях, определенных Таможенным кодексом, должностные лица за не предоставление краткой декларации будут оштрафованы на сумму в 1000 манатов, юридические лица - на сумму в 500 манатов.

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