Азербайджан вводит новый штраф - ДО 1000 AZN
25 декабря 2018 17:39 696
В Азербайджане в отношении лиц, не предоставивших краткую таможенную декларацию, будут применяться штрафы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос нашел отражение в изменениях, предлагаемых к Кодексу об административных правонарушениях.
Изменение предусматривает предоставление в электронной форме краткой декларации перед осуществлением поставки на таможенную территорию товаров.
Согласно предлагаемому изменению, что в случаях, определенных Таможенным кодексом, должностные лица за не предоставление краткой декларации будут оштрафованы на сумму в 1000 манатов, юридические лица - на сумму в 500 манатов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
17:34 456