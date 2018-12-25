В Азербайджане определился победитель турнира по киберспорту - ФОТО

В Баку прошел финал турнира Red Bull Son Çempion 2018 по игре Dota 2. Впервые в истории киберспорта Азербайджана в турнире приняли участие 32 команды. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend организаторы.

Финальная игра прошла между прошлогодним победителем командой Cozy Boys (Young P.I.M.P.S & O.) и ShapShup, которая и стала чемпионом этого года. В состав ShapShup входят - Эмин Исмайлов (капитан), Али Ибрагимов, Вугар Мамедов, Али Алиев, Ибрагим Алиев. Победитель определялся по результату пяти игр.

Dota 2 - это компьютерная многопользовательская игра, разработанная Valve Corporation. На сегодняшний день она является активной киберспортивной дисциплиной и привлекает множество профессиональных команд со всего мира, которые соревнуются в различных международных турнирах и лигах.

В игре принимают участие две команды по пять человек, каждая из которых имеет собственную базу. Все игроки выбирают своего героя, обладающего различными ролями, способностями и стилями игры. В итоге баттла, который может длиться до полутора часа, побеждает команда, разрушившая главную башню противника.

Киберспорт, также именуемый как компьютерный спорт или электронный спорт - командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. Все киберспортивные дисциплины делятся на несколько основных классов, различаемых свойствами пространств, моделей, игровой задачей и развиваемыми игровыми навыками киберспортсменов: шутеры от первого лица, стратегии реального времени, авто- и авиа-симуляторы, командные ролевые игры с элементами тактико-стратегической игры и т. д.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook