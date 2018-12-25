В этой части Баку ограничат подачу воды

Сегодня с 22:00 в части Гарадагского района Баку (поселки Сангачал, Умид, Сахиль, Гызылдаш, Локбатан, Пута, Коргёз) на 24 часа будет приостановлена подача питьевой воды.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Подача воды будет ограничена в связи с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе Кура-Баку.

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