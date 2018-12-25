Азербайджан примет важное решение по обязательному медстрахованию

В Азербайджане предлагается внести изменения в закон "Об обязательном медицинском страховании", связанные со страховыми взносами обязательного медицинского страхования, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Новые предложения предусматривают выплату страховых взносов в размере 29 манатов в год на душу населения по базовой части пакета услуг.

Согласно предложению, по дополнительной части пакета услуг страховые взносы для лиц, назначенных структурой, определенной Милли Меджлисом, соответствующим органом исполнительной власти, а также для лиц, работающих на выборной должности, будут составлять два процента от фонда оплаты труда и два процента от заработной платы застрахованного лица.

Взнос по дополнительной части пакета услуг предлагается в размере 120 манатов в год на душу населения для лиц до 18 лет, не работающих и не занимающихся предпринимательской деятельностью, для лиц до 23 лет, получающих очное профессиональное, среднее специальное и высшее образование, получающих трудовую пенсию, членов семей, получающих адресную социальную помощь, беременных женщин, для женщин, находящихся в оплачиваемой социальном отпуске после родов, женщин, находящихся в частично оплачиваемом социальном отпуске.

Согласно проекту, источниками финансирования обязательного медицинского страхования являются страховые взносы обязательного медицинского страхования, средства государственного бюджета, доход, полученный в результате использования права суброгации, доходы, полученные в результате направления свободных средств по обязательному страхованию на инвестиции, средства, выделенные из страховых взносов, предусмотренных законом "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", предоставляемые в соответствие с законом "О грантах" гранты, пожертвования и так далее.

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