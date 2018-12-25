В Центре Гейдара Алиева прошла презентация проекта «Портал развития при беременности» - ФОТО

В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация проекта "Портал развития при беременности", реализованного Общественным объединением "Региональное развитие" при поддержке министерства здравоохранения Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на объединение.

Было сказано, что на портале www.hip.az представлены подготовленные специалистами материалы о правильном питании во время беременности, правильном образе жизни, использовании необходимых медицинских услуг и другие. Цель проекта - оказать поддержку в безболезненном протекании беременности у будущих матерей, их просвещение, повышение социальной активности.

Представитель Общественного объединения Ульвия Алекберова сказала, что новый портал станет обширной и полезной базой данных для женщин. Алекберова отметила, что информация, которая будет размещена на электронной платформе и регулярно обновляться, станет поддержкой в просвещении женщин в этой сфере.

Представитель министерства здравоохранения Лейла Мамедова сказала, что в связи с тем, что информация, размещенная на различных интернет-сайтах на темы репродуктивного здоровья, безопасного материнства, планирования семьи, отличается друг от друга, а также в связи с недостаточным количеством информации на азербайджанском языке, женщины испытывают трудности в получении необходимой информации.

"Портал развития при беременности" позволит женщинам получить достоверную информацию из надежных источников.

Заместитель руководителя представительства UNİCEF в Азербайджане Мин Юань отметила, что данный проект является прекрасным началом не только с точки зрения просвещения беременных женщин, но их семей и всего общества.

Также введено в действие мобильное приложение "Портал развития при беременности". Главным преимуществом данного приложения является информация о новшествах на последующих этапах проекта, о предстоящих мероприятиях.

Отметим, что в рамках проекта также планируется проведение различных тренингов, курсов, просветительских сессий и конференций с участием международных экспертов.

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