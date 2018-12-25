В Гяндже и Евлахе начала работать служба "Друг МСБ" - ФОТО

В Гяндже и Евлахе начала деятельность служба "Друг МСБ" Агентства развития малого и среднего бизнеса. Об этом, как передает Day.Az, сообщили во вторник Trend в министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщили в ведомстве, служба будет вести свою деятельность в Гянджинском доме молодежи и Центре регионального развития министерства экономики в Евлахе. "Друг МСБ" в соответствии с концепцией дружбы с малым и средним бизнесом будет поддерживать предпринимателей, ведущих деятельность в Гяндже, Евлахе и прилегающих регионах, по созданию, развитию и расширению бизнеса с помощью различных механизмов.

Выступая на мероприятии с участием представителей соответствующих государственных структур и предпринимателей в Гяндже, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов отметил, что развитие предпринимательства, в частности малого и среднего бизнеса, является одним из ключевых направлений стратегии развития, реализуемой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и создание агентства также служит этой цели.

Служба "Друг МСБ" - это механизм, который тесно сотрудничает с предпринимателями, предоставляет им различные услуги и всестороннюю поддержку. Первый "Друг МСБ" был запущен в сентябре этого года в Масаллы в рамках открытия Масаллинского промышленного квартала. Недавно услуги этой службы были представлены предпринимателям Хачмаза, Сиязани и Шабрана. До конца этого года планируется запустить деятельность службы "Друг МСБ" в Губе и Гусаре, также ведутся работы по созданию службы "Друг МСБ" в других крупных городах и районах страны.

"В целом ведется работа по созданию 60 "Друзей МСБ" в 10 экономических районах страны и "Дома МСБ" в Баку", - сказал Мамедов.

Отметим, что Агентство развития малого и среднего бизнеса создано на основе подписанного в декабре прошлого года указа Президента Ильхама Алиева.

Задача агентства - обеспечение последовательности реформ, а также совершенствования системы регулирования предпринимательской деятельности и применения эффективной координации, повышения роли и конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в экономике страны, соответствия системы управления этой сферы современным требованиям. Агентство как единая структура с особыми полномочиями посредством Домов малого и среднего бизнеса осуществляет организацию, координацию, оценку и регулирование услуг, оказываемых государственными органами и организациями в этой сфере.