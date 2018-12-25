Этот город и поселки завтра останутся без газа

25 декабря 2018 20:18

Завтра с 10:00 в городе Хырдалан будут перебои в подаче газа. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Перебои будут связаны с подключением линии газоснабжения к сити и продлятся до завершения ремонтных работ.

Ремонтные работы могут также частично сказаться на газоснабжении поселка Масазыр Абшеронского района и Хазарского района Баку.

Работы будут завершены в течение дня и подача газа будет восстановлена. В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности. 

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