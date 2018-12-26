Азербайджан переживает туристический бум - ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ
За январь-ноябрь 2018 года число иностранцев, посетивших Азербайджан, выросло на 6 процентов, или на 151 тысячу человек, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.
Таким образом, Азербайджан посетили примерно 2,5 миллиона туристов.
Число туристов, прибывших из России, Грузии и Ближнего Востока, составило 65 процентов от общего числа прибывших в страну в соответствующий период 2018 года.
Традиционно, Пакистан, Индия и Туркменистан остаются основными рынками азиатского, а ОАЭ, Саудовская Аравия и Ирак - Ближневосточного региона.
Число туристов, прибывших из Ирана, являвшегося в 2017 году третьим самым крупным рынком туризма Азербайджана после России и Грузии, в течение января-ноября 2018 года выросло на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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