Самые необычные новогодние елки Баку - ФОТО

К наступлению Нового года все вокруг буквально преображается и начинает играть новыми красками - центральные проспекты и площади азербайджанской столицы украсились яркими гирляндами, новогодней символикой, ну и, конечно же, главным атрибутом праздника - елками.

В этом году самую большую и главную елку установили на площади Азадлыг, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан. Также елки стоят в местах, где традиционно проходят народные гуляния - на Бакинском бульваре, Площади фонтанов и в других парках и скверах.

А в столичном парке "Севирем" устроили настоящую новогоднюю сказку - кроме традиционной елки, здесь установили световые инсталляции, яркие фигуры, арки с подсветкой и другую новогоднюю атрибутику, около которой можно сделать множество ярких фотографий и прочувствовать праздничное настроение.