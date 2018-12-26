Почта Азербайджана запустила онлайн-платежи

Оператор почтовой связи Азербайджана ООО Azerpoct интегрировал онлайн-платежи в свой корпоративный портал azerpost.az. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в среду в ООО.

По словам собеседника агентства, онлайн-платежи доступны поверх системы SmartPay информационно-вычислительного центра министерства транспорта, связи и высоких технологий.

"Пользователям доступны способы оплаты большинства услуг (телефонии, интернет, кабельного ТВ, банковских платежей и т.д.). Также посредством web-интерфейса Azerpoct доступен сервис интернет-банкинга, а в будущем пользователи смогут воспользоваться опцией "персональный кабинет", разработка которой ведется совместно с Государственным таможенным комитетом", - сказали в ООО.

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