Маленькая наездница из Азербайджана и ее необыкновенные трюки - ВИДЕО

Все говорят об этой малолетней азербайджанке.

Видео маленькой наездницы в Азербайджане набирает популярность в Сети. Ее самой большой мечтой является участие в профессиональных скачках.

В девять лет Гюлай даст фору любому наездницу.Она выполняет сложные трюки,соревнуется в скорости с автомобилем и может на скаку уклониться от выстрелов.В седло девочку посадил отец. Гюлай планирует стать профессионалом,а пока мечтает о собственном скакуне, передает Day.Az.

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