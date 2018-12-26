Маленькая наездница из Азербайджана и ее необыкновенные трюки - ВИДЕО

26 декабря 2018 11:06

Все говорят об этой малолетней азербайджанке.

Видео маленькой наездницы в Азербайджане набирает популярность в Сети. Ее самой большой мечтой является участие в профессиональных скачках. 

В девять лет Гюлай даст фору любому наездницу.Она выполняет сложные трюки,соревнуется в скорости с автомобилем и может на скаку уклониться от выстрелов.В седло девочку посадил отец. Гюлай планирует стать профессионалом,а пока мечтает о собственном скакуне, передает Day.Az.

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Маленькая наездница из Азербайджана

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