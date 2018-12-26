На улицах Баку появились новые автобусы - ФОТО

В Баку на линии по маршруту №81 (Старые Гюнешли-Гарачухур) выпущены новые автобусы. Об этом, как передает Day.Az, сообщил в среду Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, в последующие месяцы новые автобусы будут курсировать и на ряде других маршрутных линий.

Отметим, что автобус №81 функционирует по следующему маршруту: кирпичный завод - пос. Старые Гюнешли - ул. Алиаги Шихлинского - шк. №204 - Неапольский круг - ул. Тельнова - шк. №29 - шк. №25 - ул. Сеид Азима Ширвани - поликлиника №7 - Олимпийский спортивный комплекс "Серхедчи" - ст. м. "Халглар Достлугу" - просп. Гара Гараева - ТЦ "Лачин" - рынок "8-й км". - ст. м. "Нефтчиляр" - спортивный комплекс "Старт" - Бакинский государственный нефтяной энергетический колледж - ТЦ "Бакиханов" - просп. Гянджлик - ул. Ахмеда Мехбалыева - пос. Гарачухур - Гарачухурский парк - ул. Этибара Бекирова - шк. №318 - ул. Юсифа Эйвазова - маркет "Угур".

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