Принята стратегия развития “UNEC - 100”
В 2030 году Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) будет отмечать 100-летний юбилей.
Как сообщает Trend со ссылкой на университет, в связи с этим принята стратегия развития "UNEC-100", включающая основные направления деятельности UNEC до 2030 года, передает Day.Az.
В стратегии, в которой нашли место миссия, взгляд на будущее и основные ценности UNEC, даны анализ SWOT университета и определены 7 стратегических задач и 31 стратегическая цель, реализация которых предусмотрена до 2030 года. Для осуществления целей и задач, отмеченных в документе, утверждены направления конкретной деятельности.
В результате осуществляемых мероприятий соответственно стратегии намечено превращение UNEC к 90-летию в один из 1000, а к 100-летию один из 500 лучших университетов мира.
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