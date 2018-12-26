Бакинское метро изменит график работы
26 декабря 2018 13:06 203
В связи с массовыми праздничными мероприятиями и салютом, которые будут организованы в Баку в новогоднюю ночь - 31 декабря, метрополитен будет работать до 02:00. Об этом, как передает Day.Az, сообщил в среду Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
На станциях метро, которые расположены в центре города и других местах проведения праздничных мероприятий, к работе будет привлечено дополнительное число сотрудников.
"В случае необходимости на линии будут выпущены дополнительные поезда", - сказал Мамедов.
Отметим, что нерабочими днями объявлены 31 декабря (День солидарности азербайджанцев мира), 1-2 января (Новый год) 2019 года.
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