Азербайджанская армия отрабатывает ночные стрельбы - ФОТО - ВИДЕО
26 декабря 2018 14:45 107
Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2018 год, воинское объединение провело учения на общевойсковом полигоне с боевой стрельбой в ночное время. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Согласно информации, по сценарию, задействованные в учениях мотострелковые, артиллерийские, бронетанковые и инженерно-саперные подразделения выполнили боевые стрельбы.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:06 708
Бакинское метро изменит график работы
11:36 192
Принята стратегия развития “UNEC - 100”
-
25 Дек. 21:28 9 801
-
25 Дек. 21:39 8 845
-
25 Дек. 17:39 4 469
-
25 Дек. 15:14 4 307
-
12:07 4 105