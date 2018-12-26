В Баку придут холода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром в отдельных местах туман, морось, вечером возможен дождь. Порывистый северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 762 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 65-75 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, в горах и предгорных районах прогнозируется снег, местами туман. Западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 2-6, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью от трех градусов мороза до двух тепла, днем 3-6 градусов тепла.

27-28 декабря на фоне преобладания ветреной и влажной погоды на Абшеронском полуострове ожидается некоторое снижение температуры воздуха, что будет неблагоприятно для большинства метеозависимых людей.

В Баку и на Абшеронском полуострове 27-28 декабря будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер, прогнозируется кратковременный дождь, температура понизится на 3-5 градусов.

В районах Азербайджана 27-28 декабря будет нестабильная погода, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, в горных и предгорных районах ожидается снег, порывистый западный ветер. Температура понизится на 3-5 градусов.

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