Массовые проверки в бакинских магазинах - ФОТО

Сотрудники Главного управления общественной безопасности МВД Азербайджана, Сабаильского и Хатаинского районных управлений полиции Баку провели совместные мероприятия по пресечению продажи несовершеннолетним алкогольных напитков и табачных изделий. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД, передает Day.Az.

В результате рейдов была выявлена продажа несовершеннолетним сигарет в пяти магазинах, расположенных в Сабаильском (ул. Нигяр Рафибейли, 25 и ул. Низами, 96) и Хатаинском районах Баку.

В отношении пяти продавцов этих магазинов были составлены протоколы согласно статье 455.2 (продажа несовершеннолетним этилового (пищевого) спирта, алкогольных напитков или табачных изделий) Кодекса об административных правонарушениях, и каждый был оштрафован на 100 манатов.

Рейды и конкретные меры против лиц, допускающих незаконные действия в столице и регионах, будут продолжены.

МВД еще раз предупреждает лиц, занимающихся продажей спиртных напитков и табачных изделий, что продажа несовершеннолетним этой продукции запрещена.

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