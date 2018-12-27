Госоператоры связи Азербайджана перешли на усиленный режим работы
В целях обеспечения бесперебойной работы сетей связи телекоммуникационные узлы госоператоров связи Азербайджана в праздничные дни будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, передает Day.Az.
Структурным подразделениям ведомства поручено обеспечить в праздничные дни бесперебойную работу по предоставлению услуг связи, интернета, телевидения, радио- и почтовой связи.
Ведомство также поручило принять дополнительные меры для обеспечения удобства абонентов, усилить службу безопасности и привести в готовность аварийные бригады для оперативного устранения возможных проблем.
Также в праздничные дни в усиленном режиме будет работать Бакинский международный автовокзал. В случае возникновения плотности пассажиропотока число автобусов будет увеличено.
В связи с праздниками Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира, с 31 декабря по второе января (включительно) в Азербайджане объявлены нерабочими.
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Названы нерабочие дни в следующем году
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