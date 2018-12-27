Госоператоры связи Азербайджана перешли на усиленный режим работы

В целях обеспечения бесперебойной работы сетей связи телекоммуникационные узлы госоператоров связи Азербайджана в праздничные дни будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, передает Day.Az.

Структурным подразделениям ведомства поручено обеспечить в праздничные дни бесперебойную работу по предоставлению услуг связи, интернета, телевидения, радио- и почтовой связи.

Ведомство также поручило принять дополнительные меры для обеспечения удобства абонентов, усилить службу безопасности и привести в готовность аварийные бригады для оперативного устранения возможных проблем.

Также в праздничные дни в усиленном режиме будет работать Бакинский международный автовокзал. В случае возникновения плотности пассажиропотока число автобусов будет увеличено.

В связи с праздниками Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира, с 31 декабря по второе января (включительно) в Азербайджане объявлены нерабочими.

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