В Азербайджане ограничат использование этого болеутоляющего

В Азербайджане ограничивается использование вещества "трамадол гидрохлорид" (Tramadol hydrochloride). Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент), передает Day.Az.

Вопрос об этом предусмотрен в изменении к "Списку сильнодействующих и ядовитых веществ", включенном в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, который пройдет 28 декабря.

Ранее к препаратам трамадол гидрохлорид относились лекарственные средства с дозировкой в 100, 150 и 200 миллиграмм данного вещества.

Согласно изменениям, из списка исключаются слова "100, 150 и 200-миллиграмм и более", и трамадол гидрохлорид относится ко всем лекарственным препаратам, не зависимо от количества содержащегося вещества.

Напомним, что "трамадол гидрохлорид" включен в список наркотических веществ, оборот которых ограничен в стране. Это вещество используется как болеутоляющее при сильных, слабых, резких и хронических болях.

Изменение нацелено на устранение злоупотреблений и в целях борьбы с наркоманией, усиление контроля над оборотом сильнодействующих веществ.

Зампред парламентского комитета по здравоохранению Муса Гасымлы сказал Trend, что это вещество может использоваться по медицинскому назначению только на основании рецепта врача.

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