Армянин с подельниками напал на азербайджанских студентов в Польше

Близ улицы Бельведерская в столице Польши, Варшаве, азербайджанские студенты подверглась нападению компании местных молодых людей, в составе которой был и армянин. Нападавшие использовали холодное оружие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в результате инцидента пострадали азербайджанские студенты Гобачов Гурбан 1998 г.р. и Гусейнов Роман 2000 г.р.

Причиной инцидента стал спор между азербайджанскими студентами и группой молодых ребят, которая вышла вечером из одного из местных клубов в нетрезвом состоянии. Во время спора один из членов группы стал кричать, что он армянин и ненавидит азербайджанцев. Ругательства в адрес азербайджанцев в ходе спора перешли в рукопашную драку. Пьяные молодые люди, ранившие во время драки азербайджанских студентов холодным оружием "стилетом", сбежали с места происшествия.

Состояние раненых азербайджанцев сейчас нормальное.

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