Бакинский цирк перенесут

В новом 2019 году произойдет перенос Бакинского государственного цирка. Об этом заявил министр культуры Абульфас Гараев, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik-Азербайджан.

По его словам, уже подготовлено несколько проектов по капитальному ремонту и восстановлению нескольких крупных учреждений культуры.

"При наличии на это возможностей госбюджета мы добьемся реализации проектов. Уже готов проект восстановления и реконструкции Театра оперы и балета. Мы также считаем, что настало время переноса Бакинского государственного цирка", - отметил министр.

Кроме того, стало известно, что в 2019 году будет сдано в эксплуатацию новое здание Иреванского государственного драматического театра.

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