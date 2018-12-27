В Баку обьявили войну незаконной парковке - ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ - ВИДЕО

Сотрудники Бакинского транспортного агентства, используя специальные планшеты, начали принимать административные меры в отношении водителей, нарушивших правила стоянки и остановки. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство.

Для того, чтобы свести к минимуму человеческий фактор и обеспечить прозрачность, была создана автоматизированная интеллектуальная система контроля за незаконной парковкой и интегрирована в центральную информационную систему.

Продолжается интенсивная работа по установке специальных технических средств (камер) с функциями фото- и видеорегистрации. Также еще больше совершенствуется работа камер интеллектуальной системы контроля.

Другой особенностью системы является видеорегистрация правонарушений, что имеет значение для доказательства нарушения при спорных моментах. Уже на большинстве улиц и проспектов столицы, в частности в местах с интенсивным движением, а также на дорогах, где в час пик наблюдается плотность транспорта, действуют системы контроля за незаконной парковкой.

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