Азербайджан поднимет пенсии десяткам тысяч человек

В 2019 году в Азербайджане трудовые пенсии будут назначены 19,5 тысячам человек, и ожидается, что их доходы увеличатся на 48 процентов. В целом, в будущем году ожидается повышение пенсий у примерно 36 тысяч человек. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В стране будет автоматизировано пенсионное обеспечение 70 процентов лиц, которым будет назначена пенсия с начала 2019 года.

Автоматизированное пенсионное назначение не затронет 30 процентов лиц, к которым относятся те, на личном счете которых с 2006 по первое июля 2018 года не зафиксирован пенсионный капитал, а также госслужащие, военнослужащие, лица, имеющие особые звания, и лица других категорий. Однако в будущем году будет проедена работа по разработке программного обеспечения для автоматизации пенсионного назначения граждан этой категории.

Пенсия будет назначена в день, когда вступит в силу право на ее получение, и на один из контактов лица, существующих в системе, посредством sms поступит информация о назначении и сумме пенсии, а также будет обозначен банк и дата получения пенсионной карты. Никакой необходимости в непосредственном обращении гражданина, его физическом участии в назначении пенсии, требовании каких-либо документов не будет.

Также, если до первого июля 2018 года на личном счету лиц, достигших возраста для получения трудовой пенсии в 2019-2020 годы, зафиксирован пенсионный капитал (независимо от суммы), то при назначении им трудовой пенсии до первого января 2006 года им будет засчитываться 25-летний стаж. После индексации этого стажа и вышеуказанного пенсионного капитала на основании сформированного общего пенсионного капитала будет назначена пенсия (Если до 2006 года у граждан стаж превышал 25 лет, то будет учитываться их фактический стаж).

Это правило будет распространяться только до 2021 года. С этого периода при назначении трудовой пенсии лицам, достигшим установленного законом возраста, льгота по автоматическому начислению 25-летнего стажа будет рассчитываться с уменьшением на год за каждый календарный год. Так, например, в 2021 году автоматически начисляемый период страхового стажа до 2006 года составит уже не 25 лет, а 24 года, в 2022 - 23 года, в 2023 - 22 года и т.д.

В случае назначения лицам трудовой пенсии по инвалидности их стаж до 2006 года будет учитываться как четыре месяца для каждого года трудоспособного возраста (после 15 лет). При назначении трудовой пенсии за потерю кормильца стаж до первого января 2006 года лица, который скончался и не был пенсионером, будет рассчитываться как четыре месяца для каждого года трудоспособного возраста.

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