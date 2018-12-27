В лесах Азербайджана установили камеры

В лесах пяти районов Азербайджана - Шекинского, Загатальского, Огузского, Гахского и Габалинского установлены камеры видеонаблюдения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев в ходе встречи с представителями НПО и медиа на тему "Экологическая повестка - взгляд общественности и медиа: предстоящие работы и анализы в сфере окружающей среды".

По словам замминистра, эта работа будет продолжена и в будущем году.

По словам замминистра, камеры позволяют видеть объекты на расстоянии свыше 1600 метров: "Они установлены на территориях, где в наибольшей степени наблюдается деятельность человека. Пять камер охватывают 20 тысяч гектаров территории, и, в основном, контролируют входы и выходы на территорию лесных массивов: "Камеры помогут получать оперативную информацию о возникновении пожара, и работают круглосуточно".

Алиев добавил, что 85 процентов лесов Азербайджана расположены в горных, 15 процентов - в низменных районах.

Затронув вопрос внимания, уделяемого защите экологии в Азербайджане, замминистра добавил, что только осенью текущего года посажено около одного миллиона деревьев.

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