Азербайджан запускает скоростной поезд по этому маршруту

В ближайшие дни будет запущен скоростной поезд компании Stadler, который будет курсировать по маршруту Баку-Гянджа. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в четверг Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Этот поезд будет ездить со скоростью 159 километров в час. Пассажиры смогут воспользоваться вагонами VIP и бизнес-класса. В каждом вагоне будет находиться небольшая кухня, холодильники, они будут обеспечены беспроводным интернетом.

Расстояние между Баку и Гянджой по автомобильной трассе составляет 372 километра, а по прямой - 299 километров. Расчетное время преодоления расстояния между Баку и Гянджой на автомобиле составляет пять-шесть часов.

Отметим, что компания Stadler Rail основана в 1942 году. Головной офис находится в Швейцарии. Stadler является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава: рельсовых автобусов, дизель- и электропоездов, двухэтажных электропоездов, пассажирских вагонов и трамваев.

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