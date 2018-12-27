В БГУ отмечен День солидарности азербайджанцев мира

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, посвященное 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году. Вначале участники мероприятия возложили цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева в фойе университета. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на вуз.

Заместитель министра образования Азербайджана, исполняющий обязанности ректора БГУ Фирудин Гурбанов поздравил участников мероприятия, выразил свои наилучшие пожелания.

Говоря о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в праздновании этой знаменательной даты, Фирудин Гурбанов сказал, что после возвращения великого лидера к политической власти в Азербайджане он провозгласил независимую Азербайджанскую Республику гарантом защиты интересов азербайджанцев мира и целенаправленно начал вести работу с соотечественниками за рубежом.

Напомнив поздравления Президента Ильхама Алиева с Днем солидарности азербайджанцев мира, Фирудин Гурбанов обратил внимание участников мероприятия на работы, проводимые в направлении распространения объективной информации об Азербайджане, защите государственных и национальных интересов, и выразил уверенность в светлом будущем азербайджанского народа.

Затем выступили первый заместитель председателя Милли Меджлиса, профессор Зияфат Аскеров, декан исторического факультета, доцент Азад Рзаев.

На мероприятии, которое завершилось художественной частью, был показан фильм, подготовленный в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира.