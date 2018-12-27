В Азербайджане иностранцы стали больше расплачиваться пластиковыми картами

В январе-ноябре 2018 года иностранные граждане потратили в Азербайджане с помощью банковских карт 1,195 миллиарда манатов, что на 27 процентов, или 252 миллиона манатов больше, чем за одиннадцать месяцев прошлого года.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в "Обзоре экспорта", подготовленном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

За ноябрь объем операций иностранных граждан с банковскими картами в стране составил 76,2 миллиона манатов (рост по сравнению с ноябрем прошлого года на шесть процентов).

Больше всего в течение одиннадцати месяцев иностранные граждане потратили в августе - 141 миллион манатов, меньше всего в ноябре - 76,2 миллиона манатов.

Отметим, что в январе-ноябре 2016 года иностранные граждане с помощью банковских карт потратили в Азербайджане 528,4 миллиона манатов, в январе-ноябре 2017 года - 943,6 миллиона манатов.

Всего за одиннадцать месяцев этого года Азербайджан посетили 2,634 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства из 195 стран, что на 6,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.