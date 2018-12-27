Азербайджан разработает проект по экологическому состоянию Абшерона

В Азербайджане будет разработан проект документа "Оценка загрязненных территорий Абшеронского полуострова", который будет представлен общественности в июне-июле следующего года.

Об этом, как передает Day.Az, в четверг сказал руководитель аппарата министерства экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, выступая в ходе встречи с представителями НПО и прессы на тему "Экологическая повестка - взгляд общественности и медиа: предстоящие работы и анализ в сфере окружающей среды"", сообщает Trend.

По словам главы аппарата, разрабатывать документ будет итальянская компания, победившая в тендере.

До сегодняшнего времени проведена классификация территорий, загрязненных солью, а классификация земель, загрязненных нефтью, все еще не проводилась, сказал Керимов.

Глава аппарата сказал, что эта итальянская компания также проведет классификацию земель, загрязненных нефтью.