Петр Порошенко снял с должности посла Украины в Азербайджане

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Мищенко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на украинские СМИ, передает Day.Az.

Соответствующий указ содержится на сайте Администрации президента Украины и датированный 27 декабря 2018 года.

"Освободить Мищенко Александра Павловича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Азербайджанской Республике", - говорится в соответствующем указе.

Отметим, что Александра Мищенко назначили послом Украины в Азербайджане 24 февраля 2011 года. Ранее Мищенко был украинским послом в Турции и Австралии.