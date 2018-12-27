Петр Порошенко снял с должности посла Украины в Азербайджане
27 декабря 2018 21:35 245
Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Мищенко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на украинские СМИ, передает Day.Az.
Соответствующий указ содержится на сайте Администрации президента Украины и датированный 27 декабря 2018 года.
"Освободить Мищенко Александра Павловича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Азербайджанской Республике", - говорится в соответствующем указе.
Отметим, что Александра Мищенко назначили послом Украины в Азербайджане 24 февраля 2011 года. Ранее Мищенко был украинским послом в Турции и Австралии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!